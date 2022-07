Le reazioni della gente alle limitazioni al traffico in Via Russo-Via Posillipo

Primo giorno, tra Via Ferdinando Russo e Via Posillipo a Napoli, con il dispositivo di traffico che prevede limitazioni al transito e alla sosta dalle 7 alle 19. Si parte oggi ma il piano deciso dall'amministrazione comunale rimarrà in vigore fino al 30 settembre. Pattuglie interforze verificano che le disposizioni siano rispettate. Lo scopo è evitare la sosta selvaggia e difficoltà all'accesso dei mezzi di soccorso in una zona molto frequentata nella stagione balneare.

Chi è diretto alle zone di sosta fuori dalla sede stradale passa solo se ha l'attestazione a firma del proprietario delle aree, mentre i gestori delle attività balneari e di escursionismo si organizzano con navette gratuite.

Le uniche deroghe sono per i veicoli dei residenti, per il carico e scarico merci in orari stabiliti, taxi e noleggio con conducente e per

il trasporto di persone con limitate capacità motorie. Ma non tutti riescono a passare.