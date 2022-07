Torna Bufala Fest: mozzarella e non solo

La mozzarella è il prodotto principe, ma c'è molto di più: la filiera bufalina rappresenta un settore determinante per l'economia della Campania, dove viene allevato l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino.

Un settore strategico per la ricchezza e l'occupazione, che conta circa 11mila lavoratori. Una crescita che non è stata fermata dalla pandemia.

E la filiera sarà protagonista del "Bufala Fest", in programma sul lungomare di Napoli dal 9 al 17 luglio.

Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura per un evento che nell'ultima edizione pre-pandemia ha visto la presenza di oltre 300mila visitatori.

Non solo il cibo al centro delle giornate sul lungomare: un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk a tema con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Al centro delle giornate il concetto di sostenibilità: il consumatore è infatti sempre più attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e anche alimentari.

Nel servizio le interviste all'assessore al Turismo Teresa Armato e agli organizzatori del Bufala Fest Antonio Rea e Francesca Sorrentino