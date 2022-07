Torna il turismo a Positano, ma non mancano le difficoltà

Torna il grande turismo a Positano. Dati in crescita e sold out fino a settembre in tutte le strutture, grazie alle location d'incanto e ad una ricca programmazione culturale.

Come sempre sono gli stranieri a riempire la maggior parte degli alberghi e dei ristoranti. I dati sulle presenze superano anche l'estate record del 2019.

Cifre inaspettate fino a pochi mesi fa.

Non mancano però alcune problematiche collegate proprio all'eccezionale afflusso di visitatori, soprattutto sui trasporti.

Come in tutta Italia, persiste la difficoltà nel reperire personale. Tante le ipotesi sul tavolo. Secondo l'Associazione nazionale Lavoratori Stagionali, la riforma della NASPI, che ha dimezzato l'indennità di disoccupazione, ha portato molti stagionali verso tipologie di lavoro più stabile.

Una conferma arriva dagli operatori del settore.

Nel servizio le interviste al sindaco di Positano Giuseppe Guida, all'assessore al Turismo Giuseppe Vespoli e a Gino Amatruda, capo ricevimento hotel.