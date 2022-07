Torre Annunziata, il mare difficile

Temperature roventi, gran caldo: anche il litorale torrese-vesuviano, oltre 10km di costa, preso d'assalto. Sold out anche nei B&B locali e poco importa se per raggiungere il mare bisogna attrezzarsi.

Molti arrivano in spiaggia per poche ore, una granita ed un tuffo in un'acqua non proprio cristallina.

A pesare su queste giornate torride la soppressione di alcune corse della Circumvesuviana.