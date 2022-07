Un brevetto innovativo targato Campania

Una batteria in grado di produrre e accumulare energia elettrica che si autoricarica utilizzando poco più di un bicchiere di acqua e sale.

Due anni di ricerca per quella che può rappresentare una vera e propria rivoluzione nella produzione e nello stoccaggio pulito di energia, anche perché i materiali utilizzati sono facilmente reperibili sul mercato.

Oggi il dispositivo riesce a fornire un'alimentazione di circa 6 volt per più di 100 ore consecutive senza interruzione.

L'uso su ampia scala comporterebbe grandi vantaggi rispetto alle batterie al litio.