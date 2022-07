Un protocollo di intesa per la raccolta differenziata

Un protocollo di intesa per il potenziamento della raccolta differenziata: a siglarlo il Comune di Napoli, il Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi e Asìa.

L'accordo è finalizzato a rendere operativo un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio nelle municipalità.

Prevista inoltre una mappatura dei servizi di gestione: Conai metterà a disposizione gratuitamente uno strumento che permetterà di tracciare tutti i flussi di raccolta differenziata e di analizzare e valutare gli interventi sul sistema di raccolta.

In questo modo sarà possibile agire laddove sussistono difficoltà, e realizzare un piano specifico per i diversi quartieri del territorio.

Inoltre, è prevista una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza ad una corretta differenziazione dei rifiuti.

L'accordo, ha spiegato il sindaco Manfredi, si inserisce nel programma di potenziamento della raccolta differenziata.

L'obiettivo, sottolineano da Asìa, è raggiungere percentuali all'altezza delle aspettative europee.