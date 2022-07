Un terzino croato per la Salernitana

Agenda fitta di impegni per il presidente Danilo Iervolino e per il direttore sportivo Morgan De Sanctis, al lavoro per allestire una formazione competitiva che possa garantire un campionato sereno alla Salernitana. E' ormai pronto all'avventura con la casacca granata il croato Domagoj Bradaric, terzino sinistro classe 1999, proveniente dal Lille. Prende forma dunque la nuova linea difensiva della squadra, rivoluzionata già dalla presenza di due nuovi innesti: Lorenzo Pirola, in prestito dall'Inter e la passata stagione al Monza, e Matteo Lovato, l'anno scorso in forza al Cagliari. Entrambi elementi di spessore della Nazionale Italiana di calcio Under 21. Le operazioni di calciomercato puntano ora a rinforzare il centrocampo e l'attacco. In quest'ultimo reparto potrebbe esserci nei prossimi giorni il colpo a sorpresa dopo gli arrivi del ventiduenne norvegese Erik Botheim e del cileno Diego Valencia, acquistato dall'Universidad Catolica.