Un treno tra storia e ambiente

In Irpinia si sperimenta il turismo emozionale

Un treno che si trasforma in prospettiva turistica, la littorina 668 del 1882. Il cosiddetto treno di Francesco De Sanctis, la tratta tra Avellino e Rocchetta Sant’Antonio attraversa l'Irpinia su viadotti e ponti caratteristici. Un susseguirsi di paesaggi uno più bello dell’altro. Il progetto Loco-Motivi utilizza il mezzo lento per vedere il paesaggio in modo diverso rispetto alle normali strade. Un viaggio emozionale tra ambiente e storia.