Una rete da pesca per i rifiuti marini

Oltre 250 le cooperative di pescatori che parteciperanno al progetto Firm, una rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini. Si tratta di un impegno concreto, dopo la legge Salvamare, per raccogliere le tonnellate di plastica che finiscono nel Mar Mediterraneo ogni giorno e provare a dare loro una nuova vita. Fondamentale la collaborazione con il Cnr che consentirà di analizzare i materiale e pensare a innovative soluzioni di recupero per trasformare i rifiuti in risorse.



Nel servizio interviene Maria Passari, direttore generale Politiche agricole e forestali della Regione Campania.