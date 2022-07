Unisa, primo corso in Italia di Farmacia dedicato alla produzione di medicine per gli animali

Ricerca, sperimentazione e didattica accompagnate da un record nazionale. A Salerno presentato ufficialmente il nuovo corso di laurea in Farmaceutica e Nutraceutica animale. Il percorso formativo, nell'ateneo di Fisciano, dipartimento di Farmacia, sarà ad accesso libero per il prossimo anno accademico ed è il primo in Italia dedicato ai prodotti per il benessere degli animali. La laurea triennale formerà figure specializzate nella produzione e nel controllo di farmaci e di mangimi semplici e medicati destinati agli animali.