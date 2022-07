Vaiolo delle scimmie: 13 casi in Campania, tutti con sintomi lievi

Tredici i casi di vaiolo delle scimmie registrati finora in Campania. Due a Caivano, in provincia di Napoli, ma non appartengono allo stesso nucleo familiare. I pazienti sono tutti in buone condizioni. In isolamento i contatti stretti. Aziende sanitarie e Ospedale Cotugno in campo.

intervista alla direttrice sanitaria della asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni