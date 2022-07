Villa Pignatelli, gli scatti sulla pandemia

L'atmosfera sospesa, il senso di irrealtà, la solitudine e il silenzio dei lunghi giorni del lockdown scattato a marzo 2020, a inizio pandemia. Esperienza che nessuno aveva mai immaginato di poter fare, emozioni che nessuno aveva mai immaginato di poter provare. Racconta tutto questo “Italia in attesa”, la mostra che attraverso dodici racconti fotografici, a Villa Pignatelli a napoli, riporta le lancette indietro a quei mesi difficili. Iniziativa del Ministero della Cultura con la Direzione Generale Creatività Contemporanea e l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, e, nella tappa napoletana (la prima era stata Roma, Palazzo Barberini) con la Direzione Regionale Musei Campania, guidata da Marta Ragozzino.

Le opere esposte sono state commissionate a noti fotografi italiani, tra gli altri Olivo Barbieri, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Paola De Pietri, Ilaria Ferretti e sono oltre cento, per creare un archivio visivo del nostro paese al tempo dell'emergenza covid. Racconto per immagini di un tempo tutto sommato breve ma che il vuoto e il distanziamento sociale hanno fatto percepire come lunghissimo, eterno, in cui abitudini e rituali che scandivano le nostre giornate erano spariti, ponendo interrogativi tutti nuovi, e la necessità di ripensare il senso stesso della nostra esistenza.