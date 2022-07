Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, tutti a processo

Agenti di polizia penitenziaria, medici e funzionari del DAP, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Sono centocinque i rinvii a giudizio decisi nell'ambito dell'inchiesta sulle violenze ai detenuti perpetrate nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020. Il giudice per l'udienza preliminare ha accolto per intero la richiesta formulata dalla Procura. Il dibattimento in corte d'assise partirà il 7 novembre, tranne che per due imputati, i quali hanno fatto richiesta di rito abbreviato. Prosciolto invece, come richiesto dal pubblico ministero, l'agente penitenziario Luigi Macari, che quel giorno non era nella casa circondariale. Affronteranno il processo l'ex provveditore regionale del DAP, Antonio Fullone gli ufficiali della penitenziaria Pasquale Colucci, Gaetano Manganelli e Anna Rita Costanzo. Tra i reati contestati a vario titolo c'è quello di tortura, e poi lesioni gravi, depistaggio, falso in atto pubblico; 12 imputati saranno giudicati per l'omicidio colposo del detenuto algerino Hakimi Lamine, morto un mese dopo quella che il gip nell'ordinanza di autorizzazione di 52 misure cautelari, definì "un'orribile mattanza". Pugni, calci, manganellate, anche a un disabile, per punire una protesta dei detenuti nei primi giorni di diffusione del contagio da coronavirus. Violenze catturate dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, che alcuni degli imputati cercarono di manomettere.

Il covid e il carcere. Una storia che si ripete anche in questa ondata pandemica. A Santa Maria Capua Vetere si registra il focolaio più numeroso tra quelli degli ultimi giorni negli istituti di pena italiani, con oltre settanta positivi.