Da Napoli, spunti per la crescita della diplomazia culturale italiana

L'Italia è una “superpotenza culturale”. Lo evidenziano sia Luigi Di Maio che Dario Franceschini nelle conclusioni della due giorni di conferenza che ha riunito a Napoli i direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero. “Anche se spesso, del nostro Paese tendiamo a raccontare di più le cose che non funzionano” aggiunge il ministro della Cultura. La conferenza cade nel centesimo anniversario dell'apertura del primo istituto della rete del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - a Praga - e per la prima volta consoli, diplomatici e funzionari si riuniscono fuori dalle mura della Farnesina.

La diplomazia culturale è una delle principali direttrici attraverso cui l'Italia vuole impostare la propria politica estera e incrementare la capacità di soft power. Il meeting partenopeo è stata l'occasione per direttori e direttrici di confrontarsi su problemi e buone pratiche, ma anche di andare alla scoperta della città, esplorando realtà culturali ancora non sufficientemente promosse, come il museo di Capodimonte o la Fondazione "Made in Cloister".

L'Italia è il Paese che ha investito più risorse nella cultura per i progetti del PNRR, ha ricordato Franceschini. “In una cornice internazionale densa di squilibri come quella che stiamo vivendo, la diplomazia culturale è un moltiplicatore formidabile di credibilità internazionale - ha sottolineato Di Maio - uno strumento per perseguire al meglio i nostri interessi e promuovere i nostri valori e costruire insieme un panorama internazionale fondato sul rispetto e sul dialogo".

Da questo incontro, Napoli ne ricava ulteriore impulso in termini di promozione internazionale. "Abbiamo già superato i numeri del 2019 - ha detto dal palco del San Carlo il sindaco, Gaetano Manfredi" - stiamo avendo un milione di presenze al mese".