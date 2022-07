Anton Dohrn, 150 anni di eccellenza

150 anni di ricerca scientifica, che vede brillare la competenza italiana nel mondo, e di meraviglia per i visitatori che ammirano in presa diretta la vita sul fondo del mare: era il 1872 quando lo scienziato tedesco Anton Dohrn fondò a Napoli la stazione zoologica che, oltre a essere l'istituto indipendente di biologia marina più antico al mondo, è oggi tra i primi dieci su scala planetaria.

Venti premi Nobel hanno studiato e lavorato negli spazi che racchiudono un patrimonio unico di conoscenze. Sedi in tutta Italia, da Ischia a Roma, da Genova a Palermo. Per l'anniversario, a Napoli studiosi da tutto il mondo "per uno sviluppo sostenibile per tutti i popoli, a cominciare dagli ultimi della nostra Casa comune…" come scrive papa Francesco nell'enciclica “Laudato sì” mentre l'Onu dedica questo decennio alla ricerca sugli oceani e sui mari.