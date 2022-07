Napoli, si parte tra le incertezze. Salernitana, primi colpi

Il ritmo è quello delle altre squadre di serie A: se è vero che il Napoli sarà con l'Empoli l'ultima formazione a partire per il ritiro precampionato, è altrettanto vero che da domani gli azzurri saranno di fatto già al lavoro a Castel Volturno. Raduno fissato al training center per i test medici e atletici, solo venerdì il trasferimento in Trentino per la prima fase della preparazione. Per quella data, almeno una parte delle incertezze che ancora accompagnano questo periodo potrebbero essere risolte: la trattativa con Ostigaard, per esempio, facilitata anche dalla volontà del giocatore di accettare l'offerta del Napoli privilegiandola a quella del Torino. E il prolungamento del contratto di Meret, ormai a tutti gli effetti unico riferimento tra i pali per Spalletti.

Intanto la Salernitana sta per annunciare i primi due colpi della nuova stagione: Botheim e Lovato hanno effettuato poco fa le visite mediche e a breve raggiungeranno i compagni già al lavoro nel ritiro di Jenbach in Austria. Rosa ancora da definire, almeno cinque i giocatori rientrati dai prestiti ma destinati comunque a lasciare la maglia granata nelle prossime settimane. Un problema più per il ds De Sanctis che per Davide Nicola, che già in queste prime ore ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il suo unico obiettivo resta il lavoro sul campo