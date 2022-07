La partenza nel pomeriggio, la prima parte della preparazione precampionato del Napoli si chiude oggi senza il botto: Leo Ostigard è l'unico rinforzo arrivato in trentino, le suggestioni di mercato sono rimaste tali: e come quando la volpe non arriva all'uva, il direttore sportivo Giuntoli spiega il mancato arrivo di Dybala: “Non era un'opportunità per il Napoli, né il Napoli per lui”.

Al dirigente è affidato il bilancio di chiusura degli 11 giorni di ritiro a Dimaro, nella conferenza stampa conclusiva Giuntoli ammette che nonostante le offerte di rinnovo Koulibaly aveva già deciso da due mesi di voler andar via.

E' pronto a raggiungere i nuovi compagni in Austria Junior Sambia, centrocampista offensivo francese che si è appena svincolato dal Montpellier. Stamattina le visite mediche a Roma, poi il trasferimento a Jenbach per iniziare la nuova avventura in granata. Il lavoro del direttore sportivo De Sanctis prosegue anche sul fronte cessioni, su tutte quella di Simy, arrivato un anno fa da Crotone tra grandi aspettative e finito ora in cima alla lista degli esuberi