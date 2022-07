Koulibaly-Juve, metti una sera a cena

Cena sì, ma non ancora delle beffe: Koulibaly e la Juve faccia a faccia, attorno ad un tavolo il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, e Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero. Il contatto era nell'aria, Allegri ha indicato il senegalese come sostituto ideale di Chiellini e, al di là dell'esito della trattativa, bisognava trovare tempo e modo di discuterne da vicino. Nel ristorante milanese si è parlato dunque anche, ma non solo, di un eventuale trasferimento. E la situazione non è cambiata granché rispetto alle ore precedenti: la Juve è disposta ad accontentare economicamente il giocatore, che però non ha ancora sciolto le riserve in merito al passaggio che segnerebbe una rottura definitiva con la città che lo ha eletto da tempo a suo idolo. Ed è su questa indecisione che proverà a giocarsi le ultime carte De Laurentiis: rinnovo alle stesse cifre attuali e una serie di bonus che andrebbero a compensare la maggiore offerta dei bianconeri, questa l'ipotesi che il presidente azzurro vorrebbe sottoporre a Koulibaly per chiudere la questione.

Quarto giorno di ritiro per la Salernitana, che ha ufficializzato l'arrivo di Lovato e ha completato così il pacchetto dei difensori centrali. Ancora aperta la caccia al centrocampista che dovrà sostituire Ederson, al ds De Sanctis piace il norvegese Thorsby, reduce dal buon campionato con la Sampdoria, ma non è l'unico nome sulla sua agenda.