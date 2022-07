Tricolore under 18

Castellabate sul tetto d'Italia. Non lo dice una classifica sulla qualità del mare o della vita nella località del Cilento ma il verdetto del rettangolo di sabbia del beach soccer. La Polisportiva Santa Maria è campione d'Italia under 18 di beach soccer, nella prima edizione del torneo organizzato a Cirò Marina dal settore giovanile e scolastico della Federcalcio.

In finale i giallorossi hanno battuto per 6 a 3 i siciliani dell'Iccarense. Dopo aver chiuso sull'1-1 il primo tempo, i cilentani vanno addirittura in svantaggio ma poi ribaltano il risultato e nell'ultima frazione di gioco, allungano e mettono in cassaforte la vittoria. A segno per i campani, con una doppietta ciascuno, Morlando, Ventura e Sessa.

La polisportiva Santa Maria aveva strappato il pass per la finale scudetto, vincendo la tappa regionale del campionato under 18, superando ai rigori in finale la spes battipaglia. Premesse della crescita di una disciplina che quasi vent'anni fa ebbe un altro illustre salernitano in campo, Iginio Serrapede, quarto posto ai mondiali in brasile del 2004 con la nazionale italiana.

Un ulteriore trofeo, quello che può mettere in bacheca il presidente Francesco Tavassi, che due anni fa ha festeggiato - stavolta sui campi in erba del calcio a 11 - la storica promozione della polisportiva santa maria in serie D