Tetti di spesa sanità, la battaglia di Manuela per la gratuità delle cure

In tre anni di cure oncologiche, a Manuela Dell'Unto non era mai capitato di dover pagare di tasca propria un esame. Fino allo scorsa primavera, quando ha affrontato la spesa per una risonanza magnetica, dal momento che in regime di esenzione - e nonostante l'indicazione dell'urgenza sulla ricetta medica - non era possibile effettuare l'esame prima di un mese e mezzo.

Da allora, questa cittadina casertana ha avviato un'altra battaglia, oltre quella contro la malattia, per chiedere alla Regione Campania di ripristinare la corsia preferenziale per gli esami, di cui fino all'anno scorso godevano i malati cronici e oncologici. Sulla piattaforma change.org, Manuela ha lanciato una petizione - “Malati e derubati in Campania” - che ha raccolto finora 85mila firme.

In Campania da gennaio di quest'anno ha debuttato un nuovo sistema di ripartizione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate con il servizio sanitario. Non più una assegnazione annuale in dote alle ASL e diviso per “branche”, ma accreditato su base mensile direttamente a laboratori e centri analisi o di diagnostica per immagini. Il meccanismo è stato pensato per evitare, come accaduto negli anni scorsi, che il tetto di spesa venisse raggiunto nei mesi autunnali, lasciando scoperte prestazioni in esenzione nelle ultime settimane dell'anno. Con il nuovo metodo tuttavia, si è scatenata una corsa alla prenotazione degli esami nei primi giorni del mese.

A maggio, la delibera di assegnazione dei volumi di spesa per le strutture convenzionate è stata modificata e rimpinguata con una dotazione di ulteriori 50 milioni di euro. I firmatari della petizione chiedono però il ripristino di una corsia preferenziale per i malati cronici e oncologici.

Il tema è stato toccato anche da Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta settimanale sui social network: "Il tetto dei contributi ai laboratori medici privati è deciso dallo Stato e non da noi, per questo facciamo la battaglia contro il Ministro della Salute, per avere più risorse - ha detto il presidente della Regione - ma intanto non capiamo l'atteggiamento ricattatorio da parte del laboratorio privato, non lo accettiamo. Faccio appello di andare nelle strutture pubbliche e noi stiamo facendo uno sforzo enorme per aumentare le analisi garantite da loro. Lo facciamo anche sul prelievo di sangue per gli oncologici che devono fare la chemioterapia".