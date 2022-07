De Capitani: "Il mio Sofocle circense e punk"

Un testo teatrale in versi scritto da Stephen Berkoff , ambientato nella Gran Bretagna thatcheriana ,per l'autore terra senza ideali e senza futuro.

Elio De Capitani riprese Greek, “Alla greca” nel 1993 e con la compagnia del Teatro dell'Elfo lo ripropone ora al Campania Teatro Festival come un nerissimo circo che mescola Brecht, Artaud, Ginsberg, Pasolini, Shakespeare.

Un atto,dice, di assoluta vitalità negli anni della pandemia, di nuove guerre e passi indietro sui diritti sociali.