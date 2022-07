“Mi emoziona molto essere a Napoli e al Campania Teatro Festival che ha coprodotto il mio I Medea” dice Sulayman Al-Bassam, drammaturgo e regista di origine kuwaitiana che definisce la sua reinterpretazione di Euripide un mix di poema drammatico e concerto rock.

In scena con lui Hala Omran, siriana che lasciato il suo paese nel 2011 e ora vive a Parigi.

Una Medea al tempo dei social rifugiata in una Corinto dominata da populismo e xenofobia ,pronta a sfidare il governo anche attraverso uno sciopero della fame per denunciare la vergogna dei campi dove vivono i migranti. I delitti di Medea come atto politico nella versione di Al-Bassam che evidenzia i nostri preconcetti sul mondo arabo, un mondo al quale tra l'altro il drammaturgo non ha mai fatto sconti, puntando il dito contro violazione dei diritti e censura in molti paesi.