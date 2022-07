Capri, pienone di turisti

Primo fine settimana di luglio da pienone di presenze turistiche a Capri. Tutta la Campania viaggia su numeri da record, con dati acquisiti e stime ben superiori al 2019, estate pre-covid, e lo confermano albergatori, ristoratori e tour operator.

Sull’isola azzurra l’enorme afflusso di visitatori, italiani e stranieri, ingolfa i più classici e famosi siti di interesse e le principali stradine del commercio di lusso. Un folla sicuramente gradita agli operatori economici ma che comunque, secondo alcune categorie, andrebbe controllata e meglio gestita.

Un allarme lo lancia il presidente di Federalberghi di Capri Sergio Gargiulo per il quale in giro per l’isola ci sono troppi monopattini e bici elettriche che mettono a rischio l'incolumità delle persone. Di qui un appello ai sindaci di Capri e di Anacapri per disciplinare l’uso dei mezzi di trasporto privati.