In mostra l'arte del verde

Una mostra e un allestimento che coniugano passato, presente e futuro. La Reggia di Caserta propone al grande pubblico un pezzo di patrimonio europeo – con oltre 150 opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi e libri sulla storia del giardino nel corso dei secoli – e poi accompagna il visitatore alla riscoperta dei suoi di giardini, quell’immenso patrimonio paesaggistico e architettonico che oggi offre spunti sulla sostenibilità delle risorse naturali e sulla salvaguardia degli ecosistemi.

“Frammenti di paradiso” – in programma fino al 16 ottobre – è anche un’occasione per visitare le prime tre sale di rappresentanza dell’appartamento della Regina, ambienti mai completati negli apparati decorativi, e di recente restituiti al Museo, che offrono una splendida vista sulla scenografica Via d’Acqua del Parco Reale.

Nel servizio le interviste ad Alberta Campitelli, co-curatrice della mostra, e Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta