Diego Valencia a Salerno per le visite mediche

Sbarcato a Salerno per sottoporsi alle visite mediche Diego Valencia, centravanti cileno classe 2000 acquistato dalla Salernitana. Secondo arrivo in attacco dopo quello del norvegese Erik Botheim. Nei prossimi giorni Valencia raggiungerà il mister Davide Nicola e i compagni di squadra nel ritiro precampionato di Jenbach. Chi invece è già arrivato in Austria è il difensore Matteo Lovato, 22 anni, la scorsa stagione in forza al Cagliari e nazionale under 21, proprio come Lorenzo Pirola, in prestito dall'Inter. Puntellata così la retroguardia, le operazioni di calciomercato dei granata saranno tutte rivolte al centrocampo dove sembra ormai vicinissimo l'acquisto di Djuricic. Il serbo è attualmente svincolato dopo aver giocato quattro stagioni col Sassuolo. Ricco il programma delle amichevoli che la squadra sosterrà in Austria nei prossimi giorni in Austria. Mercoledì c'è quella con lo Schalke 04, poi i granata affronteranno Hoffenheim, Rayo Vallecano e Galatasaray. Intanto è partita oggi la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione.