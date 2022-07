Salernitana, al via da domani la vendita degli abbonamenti

Al via da domani, a partire dalle ore 10, la vendita libera degli abbonamenti per la prossima stagione della Salernitana. Novità, come annuncia il club sul suo sito ufficiale, sono previste per le famiglie e uno sconto del 50 per cento sul prezzo del biglietto della gara di esordio in Coppa Italia contro il Parma in programma allo stadio Arechi il prossimo 7 agosto. C'è fiducia tra i tifosi rimasti in città e tra i tanti che hanno scelto di seguire la squadra in Austria, nel ritiro precampionato. Segnali positivi sono emersi anche dalla prima amichevole con la formazione dilettantistica dello Jenbach finita con un netto 9-0, ma è chiaro che si aspettano test più impegnativi come quello di mercoledì con lo Schalke 04. Intanto impazzano le voci di calciomercato. Dopo i colpi Botheim e Valencia, sembra in dirittura d'arrivo la trattativa per il centrocampista serbo Djuricic, ora svincolato dopo quattro stagioni al Sassuolo.