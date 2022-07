Salernitana da oggi in ritiro. Venerdì tocca al Napoli

La Salernitana vola nel ritiro austriaco di Stans - in Tirolo - con un charter da Napoli. Nel pomeriggio la prima seduta di allenamento nel campo di calcio di Jenbach, cittadina che dista pochi chilometri dalla sistemazione in albergo. I granata troveranno un terreno in buone condizioni, ma tempo incerto. Diramata la lista dei convocati, nella quale figurano il confermatissimo centrocampista Bohinen, la vera rivelazione dello scorso anno insieme a Ederson, che vede già il nerazzurro di Bergamo. Tra i convocati non ci sono Lassana Coulibaly (fresco di rinnovo fino al 2026) e Veseli - entrambi godono di un permesso speciale per gli impegni in nazionale - assente per ora anche Michael. Tra gli attaccanti - oltre all'eterno Frank Ribery - riappaiono anche Simy (di ritorno da Parma) e Kristoffersen. Ma l'organico a disposizione di mister Davide Nicola va ancora puntellato con qualche innesto su cui sta lavorando il direttore sportivo Morgan De Sanctis. In casa Napoli tutto è pronto per il ritiro di Dimaro: la data segnata in rosso sul calendario è quella dell'8 luglio. Gli azzurri saranno impegnati fino al 18 luglio in Val di Sole, il 14 e il 17 luglio le prime due amichevoli contro l'Anaune e con il Perugia.