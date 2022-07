Napoli e Salernitana, tre giorni di relax poi la ripresa

Tre giorni pieni di riposo, poi di nuovo al lavoro a Castel di Sangro. Ricarica le batterie il Napoli dopo la prima fase di preparazione in Trentino, per i calciatori una mini vacanza, per Giuntoli e De Laurentiis la possibilità di indirizzare tutte le attenzioni alle operazioni di mercato. In dirittura d'arrivo la trattativa per l'acquisto del coreano Kim dal Fenerbahce, mentre sul fronte cessioni è sempre più probabile la partenza di Petagna con destinazione Monza. Prima amichevole dopo la ripresa degli allenamenti prevista per mercoledi 27 contro l'Adana Demirspor, biglietti in vendita da oggi on line.

Ultima amichevole della prima parte di ritiro invece per la Salernitana, che nel pomeriggio ha sconfitto per 2-0 i polacchi del Wieszcysta Cracovia. Entrambe le reti sono state messe a segno nei primi 6 minuti di gioco, prima da Ribery poi da Botheim. Tre giorni di riposo ora per la squadra granata che tornerà a lavorare domenica sempre in Austria prima del rientro a Salerno.