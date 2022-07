Dybala alla Roma, la delusione dei tifosi

Il sogno è sfumato nella notte, quando Dybala ha accettato l'offerta della Roma e ha iniziato a preparare i bagagli. Da stamattina l'argentino è in Portogallo per unirsi ai suoi nuovi compagni, al Napoli non sono bastati il fascino della Champions e quello dello stadio che fu di Maradona. Si guarda avanti per attenuare la delusione che serpeggia tra i tifosi, il primo passo è Ostigaard, il difensore centrale è già in Trentino per firmare il contratto, ma servirà qualcosa di più. Spalletti intanto si gode la tecnica e la velocità di Kvaratskhelia, tra i più in forma con Politano Lobotka e Mario Rui nell'amichevole vinta 4-1 sul Perugia. In ritardo di condizione Osimhen, che oggi non si è allenato con i compagni nel penultimo giorno di ritiro: domani mattina ultimo allenamento, nel pomeriggio la partenza.

Resta al lavoro in austria la Salernitana, in ritiro potrebbe arrivare presto anche Junior Sambià, atteso domani a Roma per le visite mediche. Tutto pronto anche per il trofeo Angelo Iervolino che si giocherà all'Arechi il 30 luglio: per il triangolare con Adana Demirspor e Reggina biglietti in vendita dalle 15 di domani