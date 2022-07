Covid, aumentano gli ammalati in terapia intensiva

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore in Campania. Lo dice il bollettino dell'unità di crisi sul coronavirus che segnala cinque ammalati in più rispetto a ieri, il totale è di 39 persone. Calano invece di dodici unità i pazienti nei reparti di degenza (totale 594).

I nuovi positivi del giorno sono 13.477, su 40.238 test esaminati. Stabile il tasso di positività, al 33,49%. Due le vittime nelle ultime 48 ore.

Nel consueto discorso del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia un allarme: “Se i contagi continueranno con questa tendenza, a settembre si rischia una situazione pesante”. De Luca ha anche sottolineato l'aumento di infezioni e ricoveri tra i bambini, con difficoltà all'ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli; tanti contagi anche tra il personale sanitario, che, sommati alle ferie, possono mettere sotto stress il sistema sanitario e la rete dell'assistenza ospedaliera.

Nel servizio, anche le interviste a Gabriele Lupini della Croce Rossa Italiana e al direttore del museo delle arti sanitarie di Napoli, Gennaro Rispoli.