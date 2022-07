Inchiesta su voto di scambio

Nell'inchiesta della Procura di Napoli su una presunta compravendita di voti che sarebbe avvenuta in occasione delle ultime elezioni regionali nel settembre 2020 nella frazione di Caravita del comune vesuviano di Cercola, è indagato anche Carmine Mocerino eletto per tre volte consigliere regionale della Campania ed ex presidente della commissione anticamorra. Insieme a Mocerino, secondo quanto si è appreso, risultano indagati anche diversi soggetti ritenuti dalla Dda legati alla criminalità organizzata per alcuni dei quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il consigliere regionale, capogruppo di “De Luca Presidente” si dice fiducioso nell'operato della magistratura ed estraneo ai fatti addebitati.