Minacce e insulti omofobi dopo il Napoli Pride

Dopo la grande e festosa partecipazione al corteo del Pride Napoli, in via Santa Brigida, due ventenni romani sono stati insultati e aggrediti con schiaffi e cinghiate da un diciottenne e un sedicenne residenti in provincia di Napoli. A Torre Annunziata invece gli attivisti della comunità lgbt hanno denunciato una scritta offensiva comparsa su un muro della villa comunale.