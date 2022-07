Agnano, Gocciadoro vince il Premio Cervone

Il premio "Città di Napoli" che porta il nome di "Salvio Cervone", cronista delle corse di Agnano scomparso per Covid, va ad Alessandro Gocciadoro, che ha saputo allenare e guidare il cavallo Dundee As: in uno dodici e sette, la vittoria della prova sul doppio chilometro gruppo 1.

Nella prima domenica di luglio, i due gran premi di trotto in notturna ad Agnano vedono protagonisi cavalli napoletani di 3 anni. Nella prova femminile del gran premio si è imposta Delicious Gar in uno undici e sei, ancora con la guida di Gocciadoro e l'allevamento del Garigliano di Pier Luigi, Luca e Marco D'Angelo, amministratori dell'ippodromo di Napoli.

Nel servizio le interviste al driver Alessandro Gocciadoro, all'Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante e all'amministratore degli Ippodromi partenopei, Pier Luigi D'Angelo.