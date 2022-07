San Carlo, che entusiasmo per il Barbiere di Siviglia

La prima rappresentazione al teatro Argentina a roma nel 1816 fu un fiasco, in larga misura per la protesta dei sostenitori di Paisiello e della sua opera tratta, come quella di Rossini, da una commedia di Beaumarchais. Un sacrilegio, per loro, quello del giovane compositore pesarese: voler mandare in scena un “suo” Barbiere di Siviglia. Prima a parte, l'opera buffa di Rossini, congegno musicale portentoso, trionfo' poi ovunque oscurando tanto quella di Paisiello quanto la commedia cui era ispirata, e che Cesare Sterbini adatto' dando vita ad un libretto memorabile. Al San Carlo, di cui Rossini fu direttore musicale, il Barbiere torna in un allestimento che ha entusiasmato il pubblico della prima. Cast di livello: Xabier Anduaga è il conte di Almaviva, Riccardo Fassi don Basilio, Davide Luciano è Figaro. Brilla il don Bartolo di Carlo Lepore, che si rivela anche eccellente attore, dai tempi teatrali impeccabili. A breve distanza dalle precedenti esibizioni in teatro, nelle vesti di Rosina il ritorno di Jessica Pratt. In questa che e' la migliore stagione d'opera nella storia recente del San Carlo, e' stata una delle interpreti piu' acclamate. Applausi anche per Daniela Cappiello nel ruolo di Berta e per Riccardo Frizza che dirige orchestra e coro del San Carlo. Convince la regia di Filippo Crivelli, qui ripresa da Luca Baracchini. Costumi di Santuzza Cali'. Le scene di Lele Luzzati sono incantevoli, e si accendono di ulteriori bagliori con le luci di Valerio Tiberi.