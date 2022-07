Crollo nel cimitero di Poggioreale, venti indagati

Ci sono venti nomi iscritti nel registro degli indagati per il crollo - lo scorso 5 gennaio - di una porzione del cimitero di Poggioreale a Napoli. La Procura della Repubblica partenopea procede per le ipotesi di reato di crollo e disastro colposo. Un atto dovuto perché i magistrati hanno anche nominato due consulenti tecnici - gli ingegneri Nicola Augenti e Paolo Grazioso - per effettuare l'incidente probatorio nel luogo dello smottamento; accertamenti tecnici cui dovranno presenziare anche eventuali periti di parte.