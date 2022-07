Sciopero delle compagnie low cost, disagi anche a Capodichino

Disagi anche a Napoli per le cancellazioni dei voli a causa di uno sciopero di quattro ore, indetto dai lavoratori di cinque compagnie low cost e dal personale di ENAV, per il pomeriggio di domenica 17 luglio. Nello scalo di Capodichino, sono ottanta i voli soppressi, equamente distribuiti tra arrivi e partenze. Restano a terra soprattutto i veivoli destinati al corto e medio raggio: il 60% delle cancellazioni riguarda tratte internazionali, perlopiù in Europa. Nessun problema invece per i voli intercontinentali per New York e Dubai.

Continua l'agitazione dei tassisti contro l'articolo 10 del ddl concorrenza: nuove giornate di sciopero proclamate dalle sigle sindacali delle auto bianche, il 20 e 21 luglio.