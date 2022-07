Le vittime, i carnefici, la genesi del male

A Napoli era già stato nel 2017, realizzando laboratori teatrali con donne del quartiere Forcella. Ora Ramzi Choukair, attore e drammaturgo siriano rifugiato in Francia , torna al Campania Teatro Festival con “Palmyre, les bourreaux”, ultima parte della sua trilogia sulle vittime del regime di Assad.

In scena 3 ex prigionieri e 2 attori professionisti per interrogarsi sulla genesi del male, sulla giustizia e sul perdono.

“Questo teatro militante mi ha restituito,dice, malgrado le sofferenze, la speranza e la consapevolezza che si può resistere”.