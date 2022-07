Contagi: Campania maglia nera

Alla Campania maglia nera per l'incidenza di contagi. Napoli al primo posto tra le città. Nessuna regione classificata come a basso rischio. Secondo tutti i rilevatori, dai bollettini del ministero all'Istat passando per i rapporti della Fondazione Gimbe, siamo nel pieno di una nuova ondata di covid. Nella maggior parte dei casi coloro che contraggono il virus non presentano sintomi gravi ma ovviamente quando salgono i numeri si fa più complessa la situazione negli ospedali.

"Siamo di fronte a problemi drammatici in questo momento", dice il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Credo sia ormai indispensabile sottolinea il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli Bruno Zuccarelli una seria riflessione sull'esigenza di una quarta dose per il personale sanitario". Quarta dose, ovvero secondo booster, che invece dovrebbe essere estesa anche ai soggetti fragili e alla fascia 60-79 secondo il responsabile della strategia per i vaccini dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, Marco Cavaleri, secondo il quale comunque si potrebbe arrivare presto a valutare la possibilità di un vaccino annuale, come avviene per quelli anti-influenzali.

Ma oltre che sulle strutture sanitarie è nei servizi essenziali che si sente la nuova ondata pandemica. Uno dei settori dove questo è più evidente, i trasporti: tra contagi e ferie la paralisi è dietro l'angolo.