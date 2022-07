Un videogioco per scoprire il Mann

La versione del 2017 fu scaricata da cinque milioni di persone in tutto il mondo. E ora 'Father and son 2' punta allo stesso modo a risultati eccellenti.



Il videogioco prodotto dal Museo archeologico nazionale di Napoli e dall'associazione culturale Tuo Museo offre ambientazioni in cinque diverse epoche storiche, dall'epoca etrusca alle Quattro Giornate del 1943. E soprattutto tanto divertimento associato alla conoscenza.



Obiettivo principale, sviluppare nuovi linguaggi per continuare ad attrarre il grande pubblico.

Cinque anni fa il MANN fu il primo museo archeologico al mondo a sviluppare un videogioco per la propria utenza fisica e virtuale.

La storia: nella prima versione si sviluppava attorno a un ragazzo che cercava il padre scomparso nel nulla, un archeologo.

In questa seconda edizione al centro della narrazione c'è Gloria, compagna di quel ragazzo, studentessa proprio di archeologia.