Droga, arrestato il boss dei Monti Lattari

Il padrino della Giamaica dei Monti Lattari - piantagioni di cannabis, centinaia di chili di marijuana prodotta tra le colline di Gragnano, Castellammare e Pimonte - è finito in cella a conclusione di un altro capitolo dell'operazione "Green Life" contro i narcotrafficanti.

Durante i maxisequestri di droga è stato arrestato dai carabinieri uno dei fondatori del clan camorristico Afeltra-Di Martino, il 61enne Francesco Di Martino. A Pimonte nella sua abitazione e nelle pertinenze, i carabinieri hanno ritrovato una pistola calibro 38 risultata rubata e 36 proiettili, l'arma era carica, con il colpo in canna.

In totale 7 i controlli antidroga dei carabinieri - con gli elicotteri degli squadroni cacciatori di Calabria e Puglia - confermata la doppia strategia della camorra, usare le piantagioni anche per nascondere armi. In totale sequestrati 42 chili di marijuana in contenitori e sacchi interrati, 39 piante di cannabis 260 munizioni per pistole e fucili.