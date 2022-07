Stese, raid, traffici di droga e faide: a Napoli è emergenza criminalità

Faide, stese, omicidi, gambizzazioni: Ponticelli e Pianura - periferia occidentale e orientale di Napoli - sono le aree dove la frammentazione dei clan e l'ascesa di gruppi emergenti per il controllo dello spaccio di droga e del racket rappresentano emergenze criminali e sociali.

I cittadini vivono nel terrore, chiedono più sicurezza, più investigatori contro gang composte anche da minorenni.

E sempre più spesso minorenni sono protagonisti o vittime di raid armati, pestaggi e risse nel cuore di Napoli. Aumentano nel fine settimana i feriti della movida violenta, come ha sottolineato il primario della Rianimazione dell'Ospedale del mare. nella zona universitaria di Mezzocannone l'ultimo ferimento: un 15enne di Marano accoltellato, era grave, ora è fuori pericolo. I carabinieri cercano di individuare il responsabile attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza privata, mentre in zona il videocontrollo pubblico non funziona.

E' in tilt, come in altre aree a rischio della provincia, come a Castellammare, comune sciolto per camorra, dove su circa 140 telecamere, oltre due terzi erano fuori uso quando, a fine febbraio, si è insediata la commissione prefettizia. Era spenta anche la telecamera che avrebbe potuto riprendere il ferimento di una passante colpita da una pallottola vagante destinata a un pregiudicato in fuga.

E a Torre Annunziata il comune è stato sciolto per infiltrazioni dei clan anche perché aveva ostacolato l'installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza.