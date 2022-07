Napoli, primo allenamento a Dimaro sotto lo sguardo dei tifosi

Prima seduta di allenamento del Napoli che ieri è arrivato a Dimaro Folgarida per la prima parte del ritiro precampionato. Clima festoso con tanti tifosi accorsi in Trentino per dare il benvenuto alla squadra. Selfie, applausi e cori di incoraggiamento per il mister Luciano Spalletti e i calciatori. A catturare l'attenzione dei tanti sostenitori azzurri soprattutto i nuovi acquisti: l'esterno georgiano Kvaratskhelia, che ha scelto il 77 come numero di maglia, e il terzino uruguaiano Olivera, arrivato dal Getafe. Prevista un'altra sessione di allenamento nel pomeriggio. Sul fronte calciomercato a tenere banco è ancora il caso del rinnovo contrattuale di Koulibaly. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un confronto tra il senegalese e il presidente De Laurentiis.

Prosegue il suo ritiro in Austria la Salernitana. Entusiamo alle stelle tra i supporter, c'è fiducia attorno alla squadra che il presidente Iervolino e il ds De Sanctis. Ieri amichevole con lo jenbach, squadra di dilettanti locali. La formazione schierata da Davide Nicola si è imposta con un rotondo 9-0.