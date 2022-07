Kvaratskhelia, depositato il contratto in Lega

L'ufficialità è arrivata. Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli, che ha depositato il contratto presso gli uffici della Lega. "Sognavo di giocare in un top club, ha detto in un'intervista rilasciata a Sport Express il georgiano- sono felice di lavorare con un tecnico come Luciano Spalletti". Intanto da oggi Dries Mertens è un calciatore svincolato. Cresce il disappunto dei tifosi, il belga in questi anni è entrato nel cuore della torcida azzurra. 148 gol ( il miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli), giocate di classe, attaccamento alla maglia, e poi, al di là del calcio, un rapporto viscerale con la città e i suoi abitanti. C'è poi il nodo Koulibaly. Il contratto del senegalese, pilastro della retroguardia azzurra, scadrà il prossimo anno.

Intanto, dopo quattro stagioni in granata, Milan Djuric saluta la salernitana e comincia la sua avventura con la casacca dell'Hellas Verona. In mattinata il calciatore bosniaco ha effettuato le visite mediche col club scaligero.