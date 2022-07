Stalking e maltrattamenti , 155 arresti eseguiti dal'inizio dell'anno dai Carabinieri

Da gennaio a oggi sono 155 le persone arrestate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per maltrattamenti in famiglia e stalking. Una media di 22 al mese. Dieci gli arresti eseguiti negli ultimi cinque giorni. Diversi i casi citati nel rapporto dei militari dell'Arma.

A Napoli, nel quartiere Fuorigrotta arrestato per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla propria vicina di casa un 40enne del posto già noto alle forze dell'ordine. A Castellammare di Stabia invece i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali il figlio di un'anziana coppia. Un caso non isolato. Sono infatti sempre più numerosi gli episodi che vedono vittime madri tartassate dai figli che chiedono somme di denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Richieste che il più delle volte sfociate in minacce e vessazioni. Due i casi registrati nell'ultimo periodo ad Afragola e Giugliano. Alla fine le vittime, esasperate, hanno trovato la forza per denunciare e tempestivo è stato l'intervento dei Carabinieri.