Quelle idee che meritano di essere diffuse

Fondazione Quartieri Spagnoli, dove disagio e riscatto convivono: un palcoscenico quasi naturale per storie di cultura, diritti, innovazione, futuro. E' qui che si è svolto il Tedx Napoli, l'appuntamento con le 'idee che meritano di essere diffuse', raccontate - in un format in stile americano - da coloro che le hanno messe in pratica.

Da Alessandra Calise Martuscelli che nel rione Sanità ha recuperato l'Ipogeo dei Cristallini, il più importante sito funerario di epoca ellenistica in Europa, a Paolo Giulierini, che ha reso il Mann il miglior museo d'Italia per l'Innovazione, passando per una startup che, partendo dai rifiuti incagliati nelle reti dei pescatori, ha iniziato a riciclare senza fermarsi più, espandendosi anche in Brasile e in Indonesia.

"Good times for a change": il momento giusto per cambiare. Lo slogan del TedX si abbina perfettamente a tutti gli speaker di questa settima edizione. L'astrofisica Clementina Sasso ha spiegato come l'attività magnetica del sole influenzerà le nostre vite; Sabrina Efionayi come potrebbero farlo lo "ius soli" e lo "ius scholae". Mentre Valentina Perniciaro, ai medici che, dopo un arresto cardiaco, volevano relegare suo figlio a uno stadio vegetativo, ha risposto lottando e, grazie alla neuroriabilitazione, regalando al piccolo Sirio la possibilità di vivere la propria vita.

Le interviste sono a Valeria Scialò, organizzatrice del TedXNapoli, Stella Lauro, manager di Ogyre, Valentina Perniciaro