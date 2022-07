Rogo Città della Scienza: condanna per l'ex custode

Era la notte del 4 marzo del 2013 quando un rogo impressionante mandò in fumo Città della Scienza, la cittadella della conoscenza scientifica e della tecnologia affacciata sul mare di Bagnoli. L’inchiesta prima e il processo poi, hanno riservato negli anni sorprese e colpi di scena. L’ultimo, la condanna a 5 anni e quattro mesi di reclusione, decisa dalla Corte d’Appello nel processo bis di secondo grado, per l’ex custode della struttura Paolo Cammarota ritenuto responsabile del reato di crollo e disastro doloso. I giudici hanno deciso, per lo stesso imputato, di non doversi procedere in relazione al reato di incendio per intervenuta prescrizione. Cammarota, che ha sempre respinto le accuse, era stato assolto a conclusione del primo giudizio di appello, la Cassazione aveva poi annullato questo verdetto disponendo un nuovo processo. Ora l'ultima parola spetta di nuovo alla Suprema Corte.