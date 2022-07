Uccide la figlia malata di Alzheimer e poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio. Ecco l'ipotesi investigativa più accreditata per spiegare quanto accaduto a Marigliano, in provincia di Napoli, in un appartamento di via Vittorio Veneto. Un anziano di 89 anni ha sparato alla figlia, una 56enne, malata di Alzheimer, uccidendola con un colpo di pistola alla testa; poi ha puntato l'arma contro la propria tempia, premendo il grilletto.

Sono stati i vicini di casa ad allertare i Carabinieri dopo aver udito stamattina due spari. I militari dell'Arma in casa hanno trovato il corpo della donna a poca distanza da quello del padre, in condizioni molto gravi ma ancora vivo; l'uomo è stato ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli, ma è deceduto nel pomeriggio. La pistola, calibro 6,35, era vicino all'anziano, che ne aveva regolarmente denunciato il possesso. Padre e figlia vivevano insieme, l'uomo è vedovo e ha un altro figlio.

"Sembrava forte nonostante i problemi della figlia - così raccontano all'agenzia ANSA alcuni conoscenti - era sempre 'solare', allegro, niente faceva

pensare che fosse esausto al punto da farla finita. Quando non era con la figlia si dedicava all'orticello, non sembrava sopraffatto, anzi. Adorava la figlia, faceva di tutto per lei".