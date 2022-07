Uomo dato alle fiamme a Frattamaggiore, giovedì testimonianza della vittima

Resta ricoverato in gravi condizioni nel centro ustionati di Bari, Nicola Liguori. Ma se sarà in grado, l'uomo dato alle fiamme la sera del 30 giugno, sosterrà l'incidente probatorio, rendendo la sua versione dei fatti al pubblico ministero e al difensore dell'unico accusato del tentato omicidio volontario dell'uomo, il 39enne Pasquale Pezzella.

Incidente probatorio già svolto per la madre e il fratello della vittima, che hanno in sostanza confermato la versione resa nell'immediatezza del fatto.

Quella sera, Liguori era su una panchina in viale Tiziano, in videochiamata con la sua fidanzata. All'improvviso qualcuno alle spalle lo ha cosparso di liquido infiammabile, dandogli fuoco. Cercando aiuto presso i familiari, Liguori, prima di perdere i sensi, avrebbe attribuito la responsabilità del gesto a un certo “Pasquale”, come hanno raccontato ad investigatori e giornalisti, sia la madre sia il fratello del 36enne. Da questi elementi, gli agenti del commissariato di Polizia di Frattamaggiore sono risaliti a Pezzella, fermandolo qualche giorno dopo il fatto e conducendolo nel carcere di Poggioreale, dove si trova tuttora.

Una ricostruzione che, commenta l'avvocato Fernando Pellino, legale di Pezzella, nell'identificare il proprio assistito “sembra poggiare più su una deduzione che su elementi diretti”. Ecco perché il racconto della vittima può rappresentare un momento decisivo del procedimento.