Strumenti all'avanguardia per diagnosi più rapide

Fa un nuovo passo avanti il Policlinico Federico II di Napoli nell'ottica di favorire tempestività ed efficacia nei percorsi di cura e dota l'unità operativa di diagnostica per immagini e radioterapia di un innovativo tomografo adatto in particolar modo a pazienti oncologici e pediatrici. La macchina consente di acquisire gli esami di risonanza magnetica in tempi più rapidi.

Attivata anche presso l'unità di neuroradiologia interventistica una tac di ultima generazione, 64 strati, che adopera software che consentono di studiare il cervello e valutare, in caso di ictus, i possibili benefici di un intervento

Le interviste a Arturo Brunetti DIRETTORE UNITA' OPERATIVA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI POLICLINICO FEDERICO II

Anna Iervolino Direttore Generale Policlinico Federico II