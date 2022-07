Un'Italia a trazione napoletana

Ha un'anima napoletana la nazionale femminile di Beach Soccer. L'ultima nata tra le selezioni azzurre che, al primo impegno ufficiale, ha subito conquistato la ribalta. Girone di Euro League a Nazaré, in Portogallo: le ragazze del ct Del Duca hanno vinto due gare su tre, battendo Spagna e Inghilterra.

A segno, in tutte le partite, Fabiana Vecchione, ora in testa alla classifica marcatori. La sua è una storia legata a doppio filo al calcio. La famiglia gestisce un bar all'esterno del Maradona. E lei è praticamente cresciuta con lo sguardo rivolto allo stadio. D'inverno gioca a calcio a 11. D'estate coltiva la passione per il Beach Soccer.

Origini napoletane anche per Angela Ruotolo, la portiera della nazionale. Un rigore parato nel finale del match contro l'Inghilterra è valso alle Azzurre i tre punti e una buona fetta di qualificazione. L'Italia tornerà in campo a settembre ad Alghero. Dove si completerà la fase a gironi e si disputeranno semifinali e finale.